ДИАГОНАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА ABCD ПЕРЕСЕКАЕТСЯ В ТОЧКЕ O,BC=16 СМ AC=24 СМ НАЙДИТЕ ПЕРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА AOD

Геометрия
ДИАГОНАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА ABCD ПЕРЕСЕКАЕТСЯ В ТОЧКЕ O,BC=16 СМ AC=24 СМ НАЙДИТЕ ПЕРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА AOD
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABCD прямоугольник,следовательно ВС=AD=16см. Диагонали прямоугольника равны и точкой пересечения делятся пополам.Значит AO=DO=12см Тогда периметр треугольника AOD равен 2*12+16=24+16=40см
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