Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О, угол AOB=40*. Найдите углы между ??иагоналями прямоугольника.
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О, угол AOB=40*. Найдите углы между ??иагоналями прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов на месте пересечения диагоналей равна 360, причём противоположные углы равны как противолежащие. Один угол у нас есть, он равен 40 градусов, значит противолежащий угол тоже равен 40 градусов. 360 - 80 = 280 градусов осталось на два остальных угла. 280 : 2 = 140 градусов. Ответ: углы диагоналей 40, 40, 140, 140.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Русский язык
Перевидите предложение в причастный оборот : Снизу крылышки имеют светлый оттено??, который плавно переходит в ярко-белый цвет. Черные полоски, явл...