Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О, угол AOB=40*. Найдите углы между ??иагоналями прямоугольника.

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Сумма углов на месте пересечения диагоналей равна 360, причём противоположные углы равны как противолежащие. Один угол у нас есть, он равен 40 градусов, значит противолежащий угол тоже равен 40 градусов. 360 - 80 = 280 градусов осталось на два остальных угла. 280 : 2 = 140 градусов. Ответ: углы диагоналей 40, 40, 140, 140.