Отношение дробных чисел замените на отношение натуральных чисел: а)4/15 : 11/75 б)9/25 : 2 3/5 в)1 4/9 : 1 1/5 г)4/5:4 : 1 4/5 д)3/5 : 1/4 : 7/12 е)2/5 : 3/4 : 5/12 ж)6 : 1 4/8 : 8/12 з)2 1/3 : 3 2/3 : 4/9 и)14/15 : 2 2/6 :...
Математика
Отношение дробных чисел замените на отношение натуральных чисел: а)4/15 : 11/75 б)9/25 : 2 3/5 в)1 4/9 : 1 1/5 г)4/5:4 : 1 4/5 д)3/5 : 1/4 : 7/12 е)2/5 : 3/4 : 5/12 ж)6 : 1 4/8 : 8/12 з)2 1/3 : 3 2/3 : 4/9 и)14/15 : 2 2/6 : 12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)4/15 × 75/11= 300/165 =20/11=1 9 / 11 Б) 9/25 × 5/13 = 45/325 =9/65 в) 13/9 × 5/6=65/54=1 11/54 г) 4/20 =1/5 * 5/9=5/45=1/9 Д)3/5*4/1=12/5*12/7=144/35=4 4/35 е)2/5*4/3=8/15*12/5=96/75=32/25=1 7/25=1,28 Ж)6*2/3=12/3=4*3/2=12/2=6 З)7/3*3/11=21/33=7/11*9/4=63/44=1 19/44 и)14/15*3/7=42/105=2/5:12=2/60=1/30
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