Больной М. предстоит операция по пересадке почки. Её генотип – AABbCCdd. Предполагаем??е доноры имеют следующие генотипы: 1) aaBbCCdd 2) AaBbCcDd 3) AABbCCDd 4) aabbccdd

Биология
Больной М. предстоит операция по пересадке почки. Её генотип – AABbCCdd. Предполагаем??е доноры имеют следующие генотипы: 1) aaBbCCdd 2) AaBbCcDd 3) AABbCCDd 4) aabbccdd
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Ответ 2, но видимо у вас там ошибка. AaBbCcdd
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