Литосферная плита. Подвижный пояс. Японского острова и Какая форма рельефа соответствует Японским островам?
География
Литосферная плита. Подвижный пояс. Японского острова и Какая форма рельефа соответствует Японским островам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конвергентная зона где сталкиваются евразиатская и тихоокеанская плиты
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