Выпиши слова в два столбика в один столбик Запиши слова в которых мягкость соглас??ого звука обозначается буквой гласного звука в другой слова в которых мягкость согласного звука обозначается мягким знаком
Русский язык
Выпиши слова в два столбика в один столбик Запиши слова в которых мягкость соглас??ого звука обозначается буквой гласного звука в другой слова в которых мягкость согласного звука обозначается мягким знаком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы будем использовать магию вне Хогвартс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Алгебра