Выпиши слова в два столбика в один столбик Запиши слова в которых мягкость соглас??ого звука обозначается буквой гласного звука в другой слова в которых мягкость согласного звука обозначается мягким знаком

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Выпиши слова в два столбика в один столбик Запиши слова в которых мягкость соглас??ого звука обозначается буквой гласного звука в другой слова в которых мягкость согласного звука обозначается мягким знаком

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