ДАЮ 20 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!на плане ваше местоположение обозначенных ??наком X вам предстоит дойти до железнодорожной станции через хвойный лес. покажите на плане направление на станцию и направление ...

География

ДАЮ 20 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!на плане ваше местоположение обозначенных ??наком X вам предстоит дойти до железнодорожной станции через хвойный лес. покажите на плане направление на станцию и направление на север. В каком направлении вы пойдете? В каком направлении Течет река показанной на плане? И решите пожалуйста #6

Автор: Гость