ДАЮ 20 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!на плане ваше местоположение обозначенных ??наком X вам предстоит дойти до железнодорожной станции через хвойный лес. покажите на плане направление на станцию и направление ...
География
ДАЮ 20 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!на плане ваше местоположение обозначенных ??наком X вам предстоит дойти до железнодорожной станции через хвойный лес. покажите на плане направление на станцию и направление на север. В каком направлении вы пойдете? В каком направлении Течет река показанной на плане? И решите пожалуйста #6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
315 градусов -- направление течения реки 45 градусов -- направление движения
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