Вычислить способом округления550+60
Математика
Вычислить способом округления550+60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
550+50=600 600+10=610
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу: в книжном шкафу 5 полок, на которых находится 200 книг, причем меньше ??сего книг на нижней полке, а на каждой слующей поке в направ...
Русский язык
* Найди и выпиши из текста слова со следующими признаками.1)Непост.Морф.Призн. числ??. падеж . 2)непост.морф. признаки- род падеж. число. Графическ...
Українська мова