Какими качествами характера по вашему обладал рене декарт

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Краткая биография Декарта Рене Декарт (Descartes), (латинизированное имя – Ренат Картезий), основатель новейшей догматической рационалистической философии и один из глубочайших мыслителей Франции, родился 31 марта 1596 в провинции Турень в семье парламентского советника, а умер 11 февраля 1650 в Стокгольме. Декарт рано обнаружил необыкновенные способности. На восьмом году от роду он поступил в иезуитскую коллегию в Лафлеше, где пристрастился к математике. Чтобы узнать свет, Декарт в возрасте 21 года поступил на военную службу и участвовал во многих походах и битвах в Голландии, Германии, Венгрии, продолжая усиленно заниматься научными и философскими работами, из которых первая «О музыке», была написана у осаждённой Бреды. В уединенном зимнем лагере у Нейбурга (1619) он решил, отказавшись от всех предрассудков, самостоятельно построить всю философию заново на надежных достоверных основаниях. Выйдя с этою целью в отставку, Декарт провел следующие годы частью в путешествиях, преимущественно по Германии и Италии, частью в Париже. С 1629 он прожил в Голландии 20 лет, за исключением недолгих поездок в Германию, Англию и Данию, чтобы пользоваться полным досугом для выработки своей философской системы. За это время Декартом были написаны важнейшие из его сочинений, причём некоторое из них (например «Мир, или Трактат о свете») долго скрывались во избежание столкновений с духовенством. Научные и философские работы Рене Декарта доставили ему и приверженцев, и ожесточенных противников. Декарт получил несколько приглашений от высокопоставленных лиц. В числе прочих и шведская королева Христина (1649) просила его преподавать ей философию. Декарт принял приглашение Христины, но вскоре переезда в Швецию умер от непривычного северного климата, хотя успел выработать план учреждения в Стокгольме академии наук. Его тело было в 1661 перевезено в Париж и погребено в церкви святой Женевьевы