Как описана в стихотворении "Бородино" битва на поле?
Литература
Как описана в стихотворении "Бородино" битва на поле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот строчки которые указывают на срожение Ну ж был денек сквозь дым летучий Французы двинулись как тучи Уланы с пестрыми значками Драгуны с крепкими хвостами все промелькнули перед нами все побывали тут.
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