Как часто животным необходимо вода

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При дефиците воды ухудшается кровообращение, снижается жизненная активность, плохо выводятся из организма агрессивные химические вещества. При водном голодании животные меньше потребляют корма, у них снижается живая масса и продуктивность, у молодняка нарушается рост. Жвачные животные способны прожить без воды около месяца, но при этом потеря массы составит 40 - 50%, курица-несушка -7-8 дней, не несущаяся курица - 24 25 дней. На потребность животных в воде влияют следующие факторы: вид животного, возраст, порода, физиологическое состояние (рост, стельность, лактация), уровень продуктивности, состав рациона (содержание протеина, поваренной соли), температура и влажность окружающей среды