Тело с высотой 80 м за 10 с упало на поверхность луны. определите ускорение свободно??о падения на луне
Физика
Тело с высотой 80 м за 10 с упало на поверхность луны. определите ускорение свободно??о падения на луне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v0t+at^2/2 поскольку начальная скорость равна 0,то уравнение примет вид s=at^2/2 выражаем а ,s=h. a=2h/t^2 подставив получим 1,6 м/с^2
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