Составьте предложения с прямоц речью, используя эти словосочетания: утреннюю зар??, в стеклянном стакане, решёную задачу.
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Составьте предложения с прямоц речью, используя эти словосочетания: утреннюю зар??, в стеклянном стакане, решёную задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
" Как прекрасно встретить утреннюю зарю" , - сказала Даша " В стеклянном стакане оказался букет цветов! " , - обрадовалась Лида " Решеная задача осталась дома" , - развел руками Петя.
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