Какие государства завоевали монголо-татары и последствия

История
Какие государства завоевали монголо-татары и последствия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завоевание Руси. Оно сопровождалось разрушением 49 городов из 74, что стало тяжелым ударом по основам городской русской культуры- ремесленному производству.
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