Кгига пятнадцатилетний капитан.Ж.Верн.Яка надзвичайна подія вразила весь єкіпаж?

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Кгига пятнадцатилетний капитан.Ж.Верн.Яка надзвичайна подія вразила весь єкіпаж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дік Сенд став капітаном корабля після загибелі капітана
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