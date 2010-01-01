Помогите пожалуйста узнать в чем заключается основная мысль стихотворения?Год ЧоканаГод Чокана под знаком ЮНЕСКО,В нем скрещенье эпох и дорог.Шлет письмо в СырымбетДостоевский,Чтобы поняли мы между строкНашей гордости грани тал...

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Это стихотворение казахского поэта ,сценариста и режиссёра .Бахтыжана Канапьянова посвящено памяти достойного сына казахского народа - офицера Русской армии, ученого-исследователя, друга Ф.М.Достоевского,- Чокана Валиханова. Казахский народ гордится своим гением ,Этому и посвящено стихотворение . Главная мысль в том ,что такие люди не уходят бесследно ,их помнят ,чтут и не только в Казахстане ,но и в мире ( не случайно Юнеско объявил 2010 год годом Чокана Валиханова в честь его 175 летия ,признавая его заслуги .) Именно поэтому автор стихотворения уверен ,что Год Чокана Не раз повторится, Вырастая В чокановский век