Помогите пожалуйста узнать в чем заключается основная мысль стихотворения?Год ЧоканаГод Чокана под знаком ЮНЕСКО,В нем скрещенье эпох и дорог.Шлет письмо в СырымбетДостоевский,Чтобы поняли мы между строкНашей гордости грани тал...
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Помогите пожалуйста узнать в чем заключается основная мысль стихотворения?Год ЧоканаГод Чокана под знаком ЮНЕСКО,В нем скрещенье эпох и дорог.Шлет письмо в СырымбетДостоевский,Чтобы поняли мы между строкНашей гордости грани талантаИ научных трудов его — суть,Что лишает погон адъютанта,Дав нам всем по-иному взглянутьНа начало его академий,Что и значимо и велико.. .Раз в столетье — рождается гений,Ну, а мы — лишь потомки его!Год Чокана под знаком ЮНЕСКО —От Парижа до Алма-Аты.Вот проходит проспектомон Невским,В нашу жизнь воплощает мечты.И в айтысах,Где песня струится,И в анналах библиотекГод ЧоканаНе раз повторится,ВырастаяВ чокановский век.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это стихотворение казахского поэта ,сценариста и режиссёра .Бахтыжана Канапьянова посвящено памяти достойного сына казахского народа - офицера Русской армии, ученого-исследователя, друга Ф.М.Достоевского,- Чокана Валиханова. Казахский народ гордится своим гением ,Этому и посвящено стихотворение . Главная мысль в том ,что такие люди не уходят бесследно ,их помнят ,чтут и не только в Казахстане ,но и в мире ( не случайно Юнеско объявил 2010 год годом Чокана Валиханова в честь его 175 летия ,признавая его заслуги .) Именно поэтому автор стихотворения уверен ,что Год Чокана Не раз повторится, Вырастая В чокановский век
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