Математика 2класс маша с папой посадили 7кустов крыжовника и 18кустов сморолины.Ма??а посадила 6кустов а остальные папа.сколько кустов посадил папа?

Математика

Математика 2класс маша с папой посадили 7кустов крыжовника и 18кустов сморолины.Ма??а посадила 6кустов а остальные папа.сколько кустов посадил папа?

Автор: Гость