Математика 2класс маша с папой посадили 7кустов крыжовника и 18кустов сморолины.Ма??а посадила 6кустов а остальные папа.сколько кустов посадил папа?
Математика
Математика 2класс маша с папой посадили 7кустов крыжовника и 18кустов сморолины.Ма??а посадила 6кустов а остальные папа.сколько кустов посадил папа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7+18=25(кустов)-всего посадили Маша с папой. 2)25-6=19(кустов)-посадил папа Ответ:18 кустов посадил папа.
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