Как решить это уравнение для 6 класса х/13=6/26
Математика
Как решить это уравнение для 6 класса х/13=6/26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пропорция то есть получится (13*6)/26=3, x=3
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