Друзья,вопрос не из школьной темы: Какие фильмы можно посмотреть на историческую тему(например,Дружина,Вий,что-то в этом плане)? Посоветуйте, пожалуйста...

История
Друзья,вопрос не из школьной темы: Какие фильмы можно посмотреть на историческую тему(например,Дружина,Вий,что-то в этом плане)? Посоветуйте, пожалуйста...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Романовы, Екатерина, 4 ноября по России "Стена" будет. 
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