Друзья,вопрос не из школьной темы: Какие фильмы можно посмотреть на историческую тему(например,Дружина,Вий,что-то в этом плане)? Посоветуйте, пожалуйста...

История

Друзья,вопрос не из школьной темы: Какие фильмы можно посмотреть на историческую тему(например,Дружина,Вий,что-то в этом плане)? Посоветуйте, пожалуйста...

Автор: Гость