Выпишите афоризмы из текстов: 1. Время-драгоценный подарок, данный нам, чтобы в не?? стать умнее, зрелее, совершенее. 2. Время, которое так быстротечно,время, ух одящее безвозвратно,- вот драгоценнейшее достоянее человека, и в...

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Выпишите афоризмы из текстов: 1. Время-драгоценный подарок, данный нам, чтобы в не?? стать умнее, зрелее, совершенее. 2. Время, которое так быстротечно,время, ух одящее безвозвратно,- вот драгоценнейшее достоянее человека, и выбрасывать его на ветер есть самая изощренная форма расточительства. 3. Спеши, пока не миновали годы, пока твой век на свете не прошел. 4. Если время, самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим мотомством. Помогите, проооошууууу!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время подарок Время достояние человека растрата времени это большое мотство
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Пожалуйста помогиите!!23:3=
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