Пожалуйста помогиите!!23:3=
Математика
Пожалуйста помогиите!!23:3=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23:3=7(ост.2) Проверка: Остаток должен быть меньше делителя: 2<3, остаток верный.
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