* Найди и выпиши из текста слова со следующими признаками.1)Непост.Морф.Призн. числ??. падеж . 2)непост.морф. признаки- род падеж. число. Графически обозначь показатель формы слова. Виноград. Не стану я жалеть о розах, Увядш...

Русский язык

* Найди и выпиши из текста слова со следующими признаками.1)Непост.Морф.Призн. числ??. падеж . 2)непост.морф. признаки- род падеж. число. Графически обозначь показатель формы слова. Виноград. Не стану я жалеть о розах, Увядших с лёгкостью весной: Мне мил и виноград на лозах, В кистях созревших под горой, Краса моей долины злачной, Орада осени золотой, Продолговатый и прозрачный, Как персты девы молодой. * Всё ли слова каждой из групп относятся к одной и той же части речи?Аргументируй свой ответ.

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