* Найди и выпиши из текста слова со следующими признаками.1)Непост.Морф.Призн. числ??. падеж . 2)непост.морф. признаки- род падеж. число. Графически обозначь показатель формы слова. Виноград. Не стану я жалеть о розах, Увядш...
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* Найди и выпиши из текста слова со следующими признаками.1)Непост.Морф.Призн. числ??. падеж . 2)непост.морф. признаки- род падеж. число. Графически обозначь показатель формы слова. Виноград. Не стану я жалеть о розах, Увядших с лёгкостью весной: Мне мил и виноград на лозах, В кистях созревших под горой, Краса моей долины злачной, Орада осени золотой, Продолговатый и прозрачный, Как персты девы молодой. * Всё ли слова каждой из групп относятся к одной и той же части речи?Аргументируй свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) о розах, на лозах, в кистях, персты. 2) осени, виноград, под горой, весной, краса, долины, орада, девы, с легкостью. я плохо поняла задание, но как подумала так и написала)
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