Каждый двадцатый играет в шахматы в виде отношения
Математика
Каждый двадцатый играет в шахматы в виде отношения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/20 или 0.5 играет в шахматы
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