Каждый двадцатый играет в шахматы в виде отношения

Математика
Каждый двадцатый играет в шахматы в виде отношения
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Автор: Гость
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Гость:
1/20 или 0.5 играет в шахматы
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