Текст розповідь на тему ( Корисні овоч і)
Українська література
Текст розповідь на тему ( Корисні овоч і)
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Овочі значно покращують апетит, виводять токсини і шлаки з організму, є основними постачальниками різноманітних корисних ферментів і органічних кислот. При регулярному прийомі в їжу овочів, процеси жовчоутворення і працездатність печінки значно посилюються, що благотворно впливає на мікрофлору кишечника. Особливо необхідно врахувати незаперечні корисні властивості овочів для людей похилого віку, так як часто їх серцево-судинна, кровоносна та ендокринна системи схильні до різних порушень. Подивимося на характеристики деяких овочів, які знають і люблять багато людей.
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