Разбери слова по составу.Море,морю,моряками,морских,морем,поморники.
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Разбери слова по составу.Море,морю,моряками,морских,морем,поморники.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Море= -мор-корень,-е-окончание,-мор-основа. 2)Морю= -мор-корень,-ю-окончание,-мор-основа. 3)Моряками= -мор-корень,-як-суффикс,-ам-суффикс,-и-окончание,-моряк-основа. 4)Морских= -мор-корень,-ск-суффикс,-их-окончание,-морск-основа. 5)Морем= -мор-корень,-ем-окончание,-мор-основа. 6)Поморники= -по-приставка,-мор-корень,-н-суффикс,-ик-суффикс,-и-окончание,-поморник-основа.
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