Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O,AD=10 см.Вычислите длину радиуса окружности,описанной около треугольника BOC

Гость: Гость:

Тк abcd- ромб, то ab=bc=cd=ad=10, отсюда bc=10 По свойству диагоналей в ромбе, угол BOC=90, а значит треугольник boc-прямоугольный. Тк центр описанной окр лежит на середине гипотенузы(свойство опис окр около прям. треугольника) Значит d(диаметр)=bc=2r, отсюда r=bc/2=5cv