Написать сочинение на тему "Твоя любимая игрушка". 300 слов, без разницы какая игру??ка, главное напишите сочинение. Дам 30 баллов за ответ.

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Написать сочинение на тему "Твоя любимая игрушка". 300 слов, без разницы какая игру??ка, главное напишите сочинение. Дам 30 баллов за ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОЙ РОЗОВЫЙ МИШКА Однажды мне подарили выкройку медвежонка. Я сшила все детали, набила их наполнителем и соединила друг с другом. Получился замечательный розовый мишка. У него забавная мордочка, а в руках он держит сердечко. Раньше я с ним часто играла, даже укладывала спать. Теперь он сидит на полке вместе с другими моими игрушками. Этот медвежонок мне особенно дорог потому, что я сделала его сама.  
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