В школе 675 девочек а мальчиков -55% всего количества учащихся.на Сколько больше в ш??оле мальчиков чем девочек? Какой процент составляет количество мальчиков от количества девочек?
Математика
В школе 675 девочек а мальчиков -55% всего количества учащихся.на Сколько больше в ш??оле мальчиков чем девочек? Какой процент составляет количество мальчиков от количества девочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-55%=45 % девочек в школе 675\45=15 учеников 1% 15*100%= 1500 учеников всего в школе 1500-675=825 мальчиков в школе 825-675= на 150 мальчиков в школе больше
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