В школе 675 девочек а мальчиков -55% всего количества учащихся.на Сколько больше в ш??оле мальчиков чем девочек? Какой процент составляет количество мальчиков от количества девочек?

Математика

В школе 675 девочек а мальчиков -55% всего количества учащихся.на Сколько больше в ш??оле мальчиков чем девочек? Какой процент составляет количество мальчиков от количества девочек?

Автор: Гость