Сочинение что важнее дочерний долг или любовь даю 30 балов

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Моя история наверное близка многим. Она часто встречалась в романах. Но моя история, моя проблема - реальность. Я, девушка из довольно обеспеченной семьи. Мои родители бизнесмены. У меня 2 брата и сестричка. Я - самая старшая. С детства нянчила младших. Но не на остутствие детства я жалуюсь. Тем более оно у меня впринципе было не плохое. Просто к ответственности рано приучили. До лет 15 - и росла настоящей амазонкой, гоняла в футбол и тому подобное мальчишечьи игры, (в куклы не играла особо), с девчёнками не дружила. И не особо видела разницу между собой и другими детьми. В материальном плане. Я никак не выделялась. Да и братья мои тоже. Лет в 15 у меня начался переходный возраст. Я впервые влюбилась, (ну или мне так казалось). Да и захотелось как то хоть каплю свободы. А то никуда не пускали - ни наночь с друзьями, ни на дискотеки, всё - время, независимо от времени года в 21.00 я обязана была быть дома. Да и впринципе я против не была ранее, я читать обожала, а дома была огромная библиотека. Но в 15 лет моё детство и кончилось. Боролись с моим переходным возрастом родители год. Лет к 16-и он прошёл, но в чём - то бунтарский дух у меня до сих пор жив. За тот год переходного возраста родители, решив, что я уже достаточно взрослая, начали объяснять мне, что я по праву рождения - леди. Тоесть девушка не из простой семьи, и что для меня существуют понятия "этикет", "солидно \ Не солидно", "достойно \ не достойно", с кем дружить и с кем встречаться, а так же "долг перед семьёй" и "семейная честь". Именно тогда я поняла, что выйти замуж по любви у меня нет шансов практически. К 22-ум годам я практически смирилась с мыслью что либо я вообще замуж не выйду и буду строить карьеру, либо мне придётся выйти замуж по расчёту. Я предпочитала 1-ый вариант, так как имела за плечами весьма неудачный опыт. И даже не один. В общем я стала более не менее похожа на "леди" маминого представления и даже не спорила по поводу брака. Единственное право выбора которое я себе оставила, это право самой выбирать себе друзей и из любого сословия. Да и впринципе свободу действий мне уже не особо ограничевали. Правда всё равно контролировали мою жизнь. Работала я у матери. В семейном бизнесе. Училась до нынешнего, 2012, года в университете. Сейчас по состоянию здоровья пришлось взять академ - отпуск. До января 2013 года. Планирую продолжить учёбу. В общем я стала пай - девочкой и "маминой доченькой". У меня было всё, что я хотела. И главное у меня была семья. Но всё изменилось в одночастье. Все мои взгляды на жизнь и принципы, всё, чему меня учили забылось и уступило место одному чувству - Любви. В этом году, я встретила Его. Мы встретились случайно. Первое время он очень переживал из - за разницы в возрасте. Он на 14 лет старше меня. Но это не имеет значения. Я люблю его больше жизни. И это взаимно. Первое время я ему не говорила кто я и из какой семьи. Он думал, что я просто студентка в академ - отпуске и работаю в парикмахерской. Он не знал кто мои родители. А им я так же не рассказывала о Нём. Не потому что в возрасте дело, (как раз на возраст мооим родителям всё - равно), а из - за того, что Он - не олигарх, не бизнесмен, а простой человек. И я не знала как сказать об этом родителям. Вскоре Он познакомил меня со своей семьёй и недолгим после этого, сделал мне предложение. Я рассказала ему кто я на самом деле и предупредила о том, что с моей семьёй ему будет нелегко поладить. Его это не смутило. Сказал, что любит и "без боя не уступит". И сразу сказал, что ему всё - равно из какой я семьи, потому что просто меня любит. Я ответила на его предложение "да"... Недолгим после этого мои родители так же узнали о Его существовании в моей жизни. О предложении я им ничего не сказала, и без этого скандал был немалый. С криками о том, что я позорю семью, о том, что веду себя недостойно и тому подобное В результате, был поставлен выбор - либо Он, либо Семья. Я собрала чемодан и ушла к Нему. Живём вместе и по - прежнему счастливы. Единственное что омрачает моё счастье - это то, что с матерью я не общаюсь. Да и остальные члены семьи относяться ко мне как к "ребёнку - инвалиду", (в моральном плане), давая ясно понять, что я опозорила и предала семью. С работы меня так же уволили. И дали ясно понять, что либо я возвращусь домой "с покаянием и в ножки кланяясь", либо изведаю все прелести "рая в шалаше". Я не знаю как мне быть. Хочеться с семьёй помириться. Но они неумолимы. Не хотят даже познакомиться с Ним. И осуждают меня, давая понять что я их разочаровала. Но и любимым человеком я жертвовать не собираюсь. Я люблю и любима. А это - редкость в наше время. Да и гордость у меня есть. Всю жизнь вертели мною как хотели, как марионеткой. А стоило раз поступить по своему, отлучили от семьи.