Приведите 5 примеров ,что Россия правовое государство и 5 ,что не правовое.... СРОЧНО НАДО..ХЕЛП)

Гость: Гость:

Правовое:В России обеспечиваются права и свободы человека; всеобщее равенство перед законом; принцип разделения властей; разрешение конфликтов через справедливый суд. Не правовое: Не в полной мере осуществляется контроль и надзор за осуществлением законов, иных нормативно-правовых актов.Правовая культура граждан - знание ими своих обязанностей и прав, умение ими пользоваться; уважительное отношение к праву почти отсутствует.Почти отсутствует Взаимная ответственность государства и личности (судимся и выигрываем суды).Важную роль играет согласие среди правящих классов в отношении норм политического поведения, принципов разрешения конфликтов и базовых культурных ценностей, в том числе, законности-в нашей необьятной такое встречается редко.