Приведите 5 примеров ,что Россия правовое государство и 5 ,что не правовое.... СРОЧНО НАДО..ХЕЛП)
Обществознание
Приведите 5 примеров ,что Россия правовое государство и 5 ,что не правовое.... СРОЧНО НАДО..ХЕЛП)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правовое:В России обеспечиваются права и свободы человека; всеобщее равенство перед законом; принцип разделения властей; разрешение конфликтов через справедливый суд. Не правовое: Не в полной мере осуществляется контроль и надзор за осуществлением законов, иных нормативно-правовых актов.Правовая культура граждан - знание ими своих обязанностей и прав, умение ими пользоваться; уважительное отношение к праву почти отсутствует.Почти отсутствует Взаимная ответственность государства и личности (судимся и выигрываем суды).Важную роль играет согласие среди правящих классов в отношении норм политического поведения, принципов разрешения конфликтов и базовых культурных ценностей, в том числе, законности-в нашей необьятной такое встречается редко.
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