Здраствуйте!Помогите сделать задание!

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Здраствуйте!Помогите сделать задание!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слон большой?..... Мартышка коричневая :D
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