Что было бы если Маша и Дубровски были вместе

Литература
Что было бы если Маша и Дубровски были вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что у них получилась бы отличная семья, так как они были влюблены друг в друга. P.S. вроде так)
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