Химия. Напишите реакции присоединения водорода и бромоводорода к 3,3 диметил 4,4 диэтилпентену 1. Назовите вещества. Помогите пожалуйста

Химия

Химия. Напишите реакции присоединения водорода и бромоводорода к 3,3 диметил 4,4 диэтилпентену 1. Назовите вещества. Помогите пожалуйста

Автор: Гость