Химия. Напишите реакции присоединения водорода и бромоводорода к 3,3 диметил 4,4 диэтилпентену 1. Назовите вещества. Помогите пожалуйста
Химия
Химия. Напишите реакции присоединения водорода и бромоводорода к 3,3 диметил 4,4 диэтилпентену 1. Назовите вещества. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2 = CH - C(CH3)(CH3) - C(CH2-CH3)(CH2-CH3) - CH3 + H2 ->CH3-CH2-C(CH3)(CH3)-C(CH2-CH3)(CH2-CH3)-CH3 ( 3,3 диметил 4,4 диэтилпентан) СH2=CH-C(CH3)(CH3)-C(CH2-CH3)(CH2-CH3)-CH3 + HBr ->CH3-CH(Br)-C(CH3)(CH3)-C(CH2-CH3)(CH2-CH3)-CH3 ( 2бром 3,3 диметил 4,4 диэтил пентан
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