Ученикам 8 класса ВОПРОС Река Енисей В какой части материка протекает? Где берет начало?Куда впадает? В каком направлении течет? Зависимость характера течения от рельефа. Источники питания реки.

География
Ученикам 8 класса ВОПРОС Река Енисей В какой части материка протекает? Где берет начало?Куда впадает? В каком направлении течет? Зависимость характера течения от рельефа. Источники питания реки.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Енисей протекает в центральной части России, в Восточной Сибири. 2.Образуется при слиянии Малого Енисея и Большого Енисея, впадает в Карское море и через него в Северный Ледовитый океан. 3.Течёт с запада на восток. 4.Так как исток-это высогорное озеро, то сначала течение бурное, а потом спокойное, так как протекает по плоскогорью, и преимущественно ровной поверхности. 5.Источник питания снеговой, по-моему. 6.Река Енисей-полноводая крупная река, несколько месяцев в году она находится подо льдом, а летом начинается половодье. 7.Очень важное значение для страны, так как самая богатая гидроресурсами река. По ней сплавляют лес, она является источником электроэнергии: так как на ней построены крупнейшие гидроэлектростанции: Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярская, Курейская, Усть-Хантайская. Также в ней водятся водится много пригодной для питания рыбы, и ведётся вылов этой рыбы. По берегам Енисея возникли города-порты такие как: Норильск, Игарка.
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