в каких фазах сердце наполняется кровью ? в какой фазе кроовь выбрасывается желу??очками в артерии

Биология
в каких фазах сердце наполняется кровью ? в какой фазе кроовь выбрасывается желу??очками в артерии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Систола - сокращение миокарда желудочков, диастола - расслабление.
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