Диагонали ромба, равна его стороне и равна 10 см.Найдите 2 диагональ и углы ромба? Помогите пожалуйста!!!

Геометрия
Диагонали ромба, равна его стороне и равна 10 см.Найдите 2 диагональ и углы ромба? Помогите пожалуйста!!!
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