Диагонали ромба равны 60 см и 32 см .Найдите периметр ромба
Геометрия
Диагонали ромба равны 60 см и 32 см .Найдите периметр ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60см×2+32см×2=184см(потому что у ромба стороны по парно равны )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
С помщью книги энциклопедия путешествий страны мира. приведи примеры насекомых р??б птиц зверей обитающих в разных стран
Обществознание
При тоталитарном режиме, в отличие от демократического, 1) господствует единая общеобязательная идеология 2) государство является важнейшим эл...
Алгебра
Какая из функций является функцией прямой пропорциональности? Выберите правильн??й ответ: y=3x−2 y=12x y=1x+5 y=x2−2
Математика