Діалог на тему чи все можна придбати за гроші пліісс срочно

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Діалог на тему чи все можна придбати за гроші пліісс срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ганнусе а чи все можна придбати за гроші? Ні звичайно! А чому? Тому що деякі речі справді не можна купити. А що це за речі? Це наприклад здоров'я його не можна купити! А ще. Ще почуття гумору,хорошу пам'ять і багато всьго що є у тобі і на тобі. Спасибі тобі ганнусю! Нізащо!
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