Діалог на тему чи все можна придбати за гроші пліісс срочно

Гость: Гость:

Ганнусе а чи все можна придбати за гроші? Ні звичайно! А чому? Тому що деякі речі справді не можна купити. А що це за речі? Це наприклад здоров'я його не можна купити! А ще. Ще почуття гумору,хорошу пам'ять і багато всьго що є у тобі і на тобі. Спасибі тобі ганнусю! Нізащо!