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Диалог на тему мне 13 лет на казахском
Қазақ тiлi
Диалог на тему мне 13 лет на казахском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен 13 жастамын на кзахском
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