Образуй от данных слов слова с суффикс аминь очк к ок берёза, гора,рябина, гряда
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Образуй от данных слов слова с суффикс аминь очк к ок берёза, гора,рябина, гряда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёзачка, горка, рябинка, грядочка.
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