Діалог на тему онук щойно приїхав до бабусі

Гость: Гость:

Добрий день,бабусю! Добрий день,онучок!! Як ви себе почуваєте? Та так не дуже..! Я можу вам чимось допомогти? Я б дуже рада була як би ти мені набрав з криниці повне відро водиці! Добре ,бабусю ,сходжу! !А у вас в селі і правда таки свіже повітря, чим у нас в місці!! (Онук вже набрав води та відніс у подвіря до бабусі) Ти ж щьойно приїхав та зголоднів напевне? Та так не дуже.. Та ти ж сядай ,пригощайся!!Тут все домашнє! Бабусю,дякую вам велике , у вас так смачно краще ніж у будь-якому ресторані!! Та..внучок ти щось перебільшуєш!! (хлопець вже пообідав) Дякую,бабусю все було дуже смачно!! Синку ти втомився після важкої дороги, може приляжеш ..відпочинеш Та ви що бабусю .,я зовсім не втомився..,а готовий вам з чимось допомогти!! Ой ти мій розумничок! !