Диар разложил 15 одинаковых груш на 5 кучек так,что во всех кучках оказалось разное число груш. Сколько груш в самой большой куче? 2) возраст пети составляет треть возраста Маши.Маше 6 лет. Сколько лет пете?
Математика
Диар разложил 15 одинаковых груш на 5 кучек так,что во всех кучках оказалось разное число груш. Сколько груш в самой большой куче? 2) возраст пети составляет треть возраста Маши.Маше 6 лет. Сколько лет пете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первая кучка - вторая 2 третья -3 четвертая 4 пятая 15-1-2-3-4=5 2) 6 : 3 * 1 = 2 года - возраст Пети
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