Диар разложил 15 одинаковых груш на 5 кучек так,что во всех кучках оказалось разное число груш. Сколько груш в самой большой куче? 2) возраст пети составляет треть возраста Маши.Маше 6 лет. Сколько лет пете?

Математика

Диар разложил 15 одинаковых груш на 5 кучек так,что во всех кучках оказалось разное число груш. Сколько груш в самой большой куче? 2) возраст пети составляет треть возраста Маши.Маше 6 лет. Сколько лет пете?

Автор: Гость