Дієслово скласти речення.

Українська мова
Дієслово скласти речення.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ти мусиш викінути мусор.
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