Помогите пожалуйста решить задачу?У люстры в детской комнате две лампочки,а в гос??иной лампочек в 4 раза больше.Сколько лампочек в двух люстрах?решить задачу нужно в двух действиях.
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу?У люстры в детской комнате две лампочки,а в гос??иной лампочек в 4 раза больше.Сколько лампочек в двух люстрах?решить задачу нужно в двух действиях.
Ответ(ы):
Гость:
1.)2×4=8 лампочек в гостиной. 2.) 2+8=10. Ответ:10 лампочек. ИЛИ 1.) 2+(2×4)=10 лампочек. Ответ:10 лампочек.
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