Помогите пожалуйста решить задачу?У люстры в детской комнате две лампочки,а в гос??иной лампочек в 4 раза больше.Сколько лампочек в двух люстрах?решить задачу нужно в двух действиях.

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу?У люстры в детской комнате две лампочки,а в гос??иной лампочек в 4 раза больше.Сколько лампочек в двух люстрах?решить задачу нужно в двух действиях.

Автор: Гость