Кто написал стихотворение мальчик и лётчик

Литература
Кто написал стихотворение мальчик и лётчик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Янка Купала написал это стих
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