В первый день бригада собрала 5тонн 400кг картофеля а во второй на 1 тонну 200кг меньш?? чем в первый.в третий день бригада собрала в 2 раза больше картофеля чем во второй.сколько картофеля собрано бригадой за эти три дня.
Математика
В первый день бригада собрала 5тонн 400кг картофеля а во второй на 1 тонну 200кг меньш?? чем в первый.в третий день бригада собрала в 2 раза больше картофеля чем во второй.сколько картофеля собрано бригадой за эти три дня.
Ответ(ы):
Гость:
1) 5 т 400 кг - 1 т 200 кг =4 т 200 кг - 2-ой день2) 4 т 200 кг * 2 = 8 т 400 кг - 3-ий день3) 5 т 400 кг + 4 т 200 кг + 8 т 400 кг = 18 т - все 3 дня Ответ: за 3 дня бригада собрала 18 т картофеля.
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