В первый день бригада собрала 5тонн 400кг картофеля а во второй на 1 тонну 200кг меньш?? чем в первый.в третий день бригада собрала в 2 раза больше картофеля чем во второй.сколько картофеля собрано бригадой за эти три дня.

Математика

В первый день бригада собрала 5тонн 400кг картофеля а во второй на 1 тонну 200кг меньш?? чем в первый.в третий день бригада собрала в 2 раза больше картофеля чем во второй.сколько картофеля собрано бригадой за эти три дня.

Автор: Гость