Здравствуйте уважаемые незнакомцы! Ну помогите пожалуйста с составлением предло??ений. В учебниках ничего не объясняется.

Английский язык

Здравствуйте уважаемые незнакомцы! Ну помогите пожалуйста с составлением предло??ений. В учебниках ничего не объясняется.

Автор: Гость