Укажите предложение с глаголом не в форме повелительного наклонения А Откройте ??етради Б Пусть он не выйдет В Да будет свет Г Вот бы ехать быстрее

Русский язык

Укажите предложение с глаголом не в форме повелительного наклонения А Откройте ??етради Б Пусть он не выйдет В Да будет свет Г Вот бы ехать быстрее

Автор: Гость