Укажите предложение с глаголом не в форме повелительного наклонения А Откройте ??етради Б Пусть он не выйдет В Да будет свет Г Вот бы ехать быстрее
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Укажите предложение с глаголом не в форме повелительного наклонения А Откройте ??етради Б Пусть он не выйдет В Да будет свет Г Вот бы ехать быстрее
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ: Г) Вот бы ехать быстрее.
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