Данные слова разберите по саставу Школьный,книжка,присказка,прочитаешь,картина,читали)

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Данные слова разберите по саставу Школьный,книжка,присказка,прочитаешь,картина,читали)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Школ-ь-н-ый, книж-к-а, при-сказ-к-а, про-чит-а-ешь, картин-а, чит-а-л-и.
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