Луч MD лежит внутри угла LMN, причем MN=ML, DN=DL. Докажите, что MD - биссектриса угла M

Геометрия
Луч MD лежит внутри угла LMN, причем MN=ML, DN=DL. Докажите, что MD - биссектриса угла M
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассмотрим два треугольника  LMD и DMN  1) LM = MN ( по усл) 2) LD = DN (по усл) 3) MD - общая  следовательно треугольники равны. если треугольники равны, то все соответствующие элементы тоже равны. следовательно угол LMD = углу DMN  следовательно MD делить угол LMN на два одинаков угла следовательно MD биссектриса.  ЧТД
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