Луч MD лежит внутри угла LMN, причем MN=ML, DN=DL. Докажите, что MD - биссектриса угла M

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Рассмотрим два треугольника LMD и DMN 1) LM = MN ( по усл) 2) LD = DN (по усл) 3) MD - общая следовательно треугольники равны. если треугольники равны, то все соответствующие элементы тоже равны. следовательно угол LMD = углу DMN следовательно MD делить угол LMN на два одинаков угла следовательно MD биссектриса. ЧТД